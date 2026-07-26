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فعالیت‌های دریایی قطر از سر گرفته شد

فعالیت‌های دریایی قطر از سر گرفته شد
کد خبر : 1818587
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قطر اعلام کرد که پس از وقفه‌ای دو هفته‌ای از امروز -یکشنبه- فعالیت‌های دریایی را از سر گرفته شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، قطر اعلام‌‌ کرد که فعالیت‌های ناوبری دریایی برای انواع کشتی‌ها را از امروز -یکشنبه- به طور کامل از سر گرفته شد و تعلیق دو هفته‌ای اعمال شده در بحبوحه تنش‌های امنیتی شدید در خلیج فارس و تنگه هرمز پایان یافت.

وزارت حمل و نقل قطر روز گذشته این تصمیم را در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد.

این وزارتخانه جزئیات بیشتری در مورد مقررات ارائه نداد و دلیل از سرگیری کامل ترافیک دریایی را توضیح نداد.

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