حمله شبانه روسیه به تاسیسات نظامی اوکراین
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور شبانه، تاسیسات نظامی در اوکراین را هدف قرار دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور، تاسیسات صنایع دفاعی در کییف که در تولید، مونتاژ و ذخیرهسازی پهپادها و اجزای آنها فعالیت دارند، هدف قرار دادند.
بر اساس این گزارش، تاسیسات بندر چورنومورسک در منطقه اودسا که برای تحویل و ذخیرهسازی محمولههای نظامی و سوخت و روانکنندهها استفاده میشود نیز مورد حمله قرار گرفتند.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۳۳ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف این کشور از جمله، بلگورود، بریانسک، کالوگا، کورسک، اوریول، روستوف، اسمولنسک، مسکو، کراسنودار، جمهوری کریمه و آبهای دریای سیاه،سرنگون کردند.