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گوترش:

تجاوزات اسرائیل به سوریه باید متوقف شود

تجاوزات اسرائیل به سوریه باید متوقف شود
کد خبر : 1818487
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دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه باید متوقف شود.

به گزارش ایلنا با نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، می‌گوید که تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک سوریه در ارتفاعات جولان اشغالی باید متوقف شود.

گوترش با اشاره به توافق‌نامه‌ای که پس از جنگ ۱۹۷۳ میان سوریه و رژیم صهیونیستی امضا شد، در ایکس نوشت: نقض توافق‌نامه عدم درگیری نیروها در سال ۱۹۷۴ توسط اسرائیل غیرقابل قبول است و باید متوقف شود.

دبیرکل سازمان ملل متحد که هم‌اکنون در  سفر رسمی خود به سوریه به سر می‌برد، افزود: حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه باید کاملا محترم شمرده شود.

 

 

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