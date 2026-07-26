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آسوشیتدپرس:

تهران و واشنگتن خواهان بازگشت به توافق آتش‌بس هستند/ مذاکرات ادامه دارد

تهران و واشنگتن خواهان بازگشت به توافق آتش‌بس هستند/ مذاکرات ادامه دارد
کد خبر : 1818478
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خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که ارتش آمریکا پس از ۱۳ روز حملات هوایی، به‌طور موقت عملیات علیه ایران را متوقف کرده تا فرصت لازم برای میانجی‌گری کشورهای منطقه با هدف بازگشایی تنگه هرمز و احیای توافق آتش‌بس موقت فراهم شود.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای آگاه از روند میانجی‌گری گزارش داد که ارتش آمریکا پس از ۱۳ روز حملات هوایی علیه ایران، عملیات خود را به‌صورت موقت متوقف کرده است تا تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و بازگشایی تنگه هرمز ادامه یابد.

به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، مذاکرات میان طرف‌های درگیر و میانجی‌های منطقه‌ای با محوریت کاهش محدودیت‌های تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در جریان است و توقف متقابل حملات می‌تواند زمینه را برای پیشبرد این رایزنی‌ها فراهم کند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در حال بررسی راه‌هایی برای بازگشت به توافق آتش‌بس موقت هستند؛ توافقی که در صورت احیای آن، می‌تواند از گسترش درگیری‌ها در منطقه جلوگیری کند.

آسوشیتدپرس همچنین نوشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شرایط کنونی میان دو گزینه تشدید حملات نظامی و ادامه مسیر دیپلماسی قرار گرفته و تاکنون تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده است. به گفته این رسانه، ترامپ معتقد است واشنگتن برای تصمیم‌گیری عجله‌ای ندارد و ترجیح می‌دهد ابتدا نتایج تلاش‌های دیپلماتیک مشخص شود.

این گزارش می‌افزاید مجموعه‌ای از عوامل، از جمله دیدار پیش‌روی ترامپ و بنیامین نتانیاهو، بحران سوخت در منطقه خاورمیانه و پیچیدگی‌های سیاسی در داخل ایران، روند دستیابی به یک توافق پایدار را با ابهام روبه‌رو کرده است.

آسوشیتدپرس در پایان تأکید می‌کند که هرچند توقف حملات آمریکا نشانه‌ای از کاهش موقت تنش‌ها ارزیابی می‌شود، اما این اقدام به معنای کنار گذاشته شدن گزینه نظامی نیست و سرنوشت تحولات پیش‌رو تا حد زیادی به نتیجه رایزنی‌های دیپلماتیک درباره تنگه هرمز وابسته خواهد بود.

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