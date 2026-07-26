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روسیه شرط خود برای پایان جنگ اوکراین را اعلام کرد

روسیه شرط خود برای پایان جنگ اوکراین را اعلام کرد
کد خبر : 1818473
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سخنگوی کرملین اعلام کرد مهم‌ترین شرط روسیه برای دستیابی به توافق و پایان دادن به جنگ اوکراین، تحقق کامل اهداف مسکو در این درگیری است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی کرملین اعلام کرد که روسیه تنها در صورتی حاضر به پایان دادن به جنگ اوکراین خواهد بود که اهداف تعیین‌شده مسکو به طور کامل محقق شود.

دیمیتری پسکوف روز شنبه در جمع خبرنگاران، در واکنش به پیشنهاد قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، برای «متوقف کردن» جنگ اوکراین، گفت که در شرایط کنونی چنین گزینه‌ای به دلیل موضع دولت اوکراین امکان‌پذیر نیست.

وی تصریح کرد: شرط اصلی روسیه برای حل‌وفصل این بحران، دستیابی به اهدافی است که از پیش اعلام شده و مسکو همچنان بر آن‌ها تأکید دارد.

پسکوف با اشاره به اینکه شروط روسیه دو سال پیش به طور رسمی اعلام شده بود، افزود: اگر دولت کی‌یف تصمیم‌های لازم را اتخاذ کند، این درگیری حتی می‌تواند تا پایان امروز نیز متوقف شود.

سخنگوی کرملین همچنین یادآور شد که روسیه پیش‌تر شرایط خود برای پایان جنگ را اعلام کرده است؛ شرایطی که شامل خروج نیروهای اوکراینی از مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا و همچنین تعهد کی‌یف به عدم عضویت در پیمان ناتو و سایر ائتلاف‌های نظامی می‌شود.

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