زلنسکی: روسیه برای عملیات پاییز روی نیروهای کرهشمالی حساب باز کرده است
رئیسجمهور اوکراین با ادعای گسترش همکاریهای نظامی میان مسکو و پیونگیانگ اعلام کرد روسیه در حال برنامهریزی برای بهکارگیری ۳۰ هزار نیروی نظامی دیگر از کره شمالی در جنگ اوکراین است؛ اقدامی که به گفته او بخشی از برنامه نظامی کرملین برای ماههای آینده به شمار میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، مدعی شد روسیه در آستانه گسترش همکاری نظامی با کره شمالی قرار دارد و قصد دارد از دهها هزار نیروی جدید این کشور در جنگ اوکراین استفاده کند.
به گفته زلنسکی، برآوردهای اطلاعاتی اوکراین نشان میدهد مسکو برای مرحله جدید عملیات نظامی خود در پاییز، در حال آمادهسازی زمینه استقرار حدود ۳۰ هزار نظامی کره شمالی در منطقه ورونژ است. او همچنین مدعی شد پیونگیانگ علاوه بر نیروی انسانی، تجهیزات نظامی و سکوهای پرتاب موشکهای بالستیک بیشتری نیز در اختیار روسیه قرار خواهد داد.
رئیسجمهور اوکراین این تحرکات را نشانهای از ادامه رویکرد نظامی کرملین دانست و گفت ارزیابیهای اطلاعاتی حاکی از آن است که ولادیمیر پوتین همچنان تمایلی به پایان دادن به جنگ و حرکت به سمت مذاکرات صلح ندارد.
زلنسکی همچنین مدعی شد همکاری نظامی مسکو و پیونگیانگ تنها به جنگ اوکراین محدود نمیشود و میتواند پیامدهای امنیتی گستردهتری برای منطقه شرق آسیا داشته باشد. به گفته وی، روسیه با انتقال تجربیات عملیاتی خود، به کره شمالی در ارتقای توان رزمی و توسعه فناوریهای نظامی کمک میکند؛ موضوعی که از نگاه کییف، توان نظامی پیونگیانگ را در آینده افزایش خواهد داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، روسیه را به همکاری اطلاعاتی با ایران نیز متهم کرد و مدعی شد مسکو از طریق تصاویر ماهوارهای، اطلاعاتی از برخی پایگاهها و تأسیسات نظامی در منطقه خاورمیانه را در اختیار تهران قرار میدهد.
زلنسکی مدعی شد این تصاویر در مراحل مختلف برنامهریزی و اجرای حملات مورد استفاده قرار گرفته و تنها در روزهای ۱۹ و ۲۰ ژوئیه، چند پایگاه نظامی آمریکا در بحرین، اردن و کویت از سوی ماهوارههای روسیه رصد شدهاند.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که روابط نظامی روسیه و کره شمالی طی دو سال گذشته بهطور محسوسی گسترش یافته است. بر اساس پیمان دفاعی میان دو کشور، پیونگیانگ پیشتر نیز هزاران نیروی نظامی را برای مشارکت در عملیات منطقه کورسک در اختیار روسیه قرار داده بود؛ موضوعی که از نگاه کییف، نشانه تعمیق همکاری راهبردی میان مسکو و پیونگیانگ است.