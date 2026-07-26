وزیر سابق دولت مکرون خواستار «تغییر نظام» در فرانسه شد
وزیر پیشین اقتصاد فرانسه، پس از دو سال دوری از سیاست، با انتقاد از وضعیت کنونی این کشور، خواستار «تغییر نظام» به جای انجام اصلاحات مقطعی شد.
به گزارش ایلنا، برونو لومر، وزیر پیشین اقتصاد فرانسه که پس از دو سال دوری از عرصه سیاست بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته، در گفتوگویی با روزنامه «لا تریبون دیمانش» از لزوم ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار حکمرانی فرانسه سخن گفت و تأکید کرد این کشور بیش از هر زمان دیگری به «تغییر نظام» نیاز دارد، نه صرفاً اصلاحات محدود.
لومر که بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ وزیر اقتصاد دولت امانوئل مکرون بود، با توصیف وضعیت کنونی فرانسه به عنوان یک «بحران ساختاری پنهان» گفت: «مدل کنونی فرانسه دیگر کارآمد نیست و نمیتواند انتظارات مردم را در حوزههایی مانند اقتصاد، امنیت روزمره و آموزش برآورده کند.»
وی افزود: «راهحلهای موقت دیگر پاسخگو نیست. اکنون زمان آن رسیده که فرانسهای متفاوت با الگویی جدید ساخته شود.»
وزیر پیشین اقتصاد فرانسه همچنین از تدوین برنامهای خبر داد که بر «گسست از گذشته» و «ایجاد یک الگوی جدید» برای اداره کشور استوار است؛ موضوعی که گمانهزنیها درباره احتمال نامزدی او در انتخابات ریاستجمهوری را تقویت کرده است.
با این حال، لومر از اعلام رسمی نامزدی خود خودداری کرد و گفت: «نقش من دفاع از این مسیر است. اینکه تا کجا پیش خواهم رفت، آینده مشخص خواهد کرد.»
اظهارات او در حالی مطرح میشود که چهرههایی مانند ادوار فیلیپ، گابریل آتال و برونو رتایو از هماکنون به عنوان بازیگران اصلی جریان میانه و راست فرانسه برای انتخابات آینده شناخته میشوند.
لومر در پایان با تأکید بر تفاوت دیدگاه خود با دیگر سیاستمداران فرانسوی گفت: «من به دنبال تغییر نظام هستم، نه اصلاح آن. تجربه ۳۰ سال فعالیت سیاسی به من نشان داده است که اصلاحات تدریجی دیگر کافی نیست و فرانسه به یک تغییر ساختاری نیاز دارد.»