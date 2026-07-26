تهدید ترامپ علیه ایران: جنگ هنوز تمام نشده؛ باید به ۱۰۰ درصد اهداف برسیم!

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر ایران را به ازسرگیری حملات نظامی تهدید کرد و گفت اگر واشنگتن به «۱۰۰ درصد خواسته‌های خود» نرسد، عملیات نظامی علیه ایران از سر گرفته خواهد شد.

ترامپ در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه فرانسوی «ال سی آی» درباره احتمال آغاز دوباره عملیات گسترده نظامی علیه ایران گفت: «اگر به تمام آنچه می‌خواهیم نرسیم، قطعا این اتفاق خواهد افتاد.»

رئیس‌جمهور آمریکا در عین حال توضیحی درباره ماهیت مطالبات واشنگتن از تهران ارائه نکرد و مشخص نساخت منظور او از «تمام خواسته‌ها» چیست.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پایگاه خبری آکسیوس پیش‌تر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود ارتش آمریکا همچنان در حال تدوین و به‌روزرسانی طرح‌های عملیات گسترده علیه ایران است، هرچند تاکنون دستور رسمی برای اجرای مجدد این حملات از سوی ترامپ صادر نشده است.

همزمان، یک منبع نزدیک به کاخ سفید در گفت‌وگو با «ارم نیوز» مدعی شد توقف حملات آمریکا به ایران به معنای تغییر راهبرد واشنگتن یا پایان عملیات نظامی نیست، بلکه یک «وقفه تاکتیکی» با هدف ایجاد فرصت برای تحرکات دیپلماتیک و ارزیابی واکنش تهران به پیام‌های میانجی‌هاست.

به ادعای این منبع، دولت آمریکا در این مدت در حال بررسی میزان همراهی ایران با پیام‌های منتقل‌شده از سوی میانجی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله موضوع امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و کاهش تنش‌های منطقه‌ای است و بر اساس نتایج این ارزیابی، درباره مرحله بعدی اقدامات خود تصمیم خواهد گرفت.

این تهدیدها در حالی مطرح می‌شود که حملات فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) علیه ایران طی چند روز اخیر متوقف شده و همین موضوع گمانه‌زنی‌هایی را درباره احتمال تغییر تاکتیک واشنگتن یا آماده‌سازی برای دور جدیدی از تنش‌های نظامی ایجاد کرده است.