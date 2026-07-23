آغاز مرحله تازه فشار بر حزبالله؛ آمریکا اطلاعات تونلها را در اختیار ارتش لبنان قرار میدهد
منابع لبنانی میگویند آمریکا در چارچوب طرحی جدید، اطلاعات اطلاعاتی و مختصات مواضع نظامی حزبالله را در اختیار ارتش لبنان قرار خواهد داد؛ اقدامی که با هدف جمعآوری سلاحهای این گروه و گسترش کنترل دولت بر مناطق جنوبی لبنان دنبال میشود.
به گزارش ایلنا، منابع سیاسی آگاه در لبنان از تدوین سازوکاری جدید میان واشنگتن و بیروت برای پیشبرد روند خلع سلاح حزبالله خبر میدهند؛ طرحی که بر اساس آن، آمریکا اطلاعات اطلاعاتی، تصاویر هوایی و مختصات دقیق انبارهای تسلیحات، تونلها و مواضع نظامی این گروه را در اختیار ارتش لبنان قرار خواهد داد تا عملیات شناسایی، بازرسی و جمعآوری سلاحها توسط نیروهای لبنانی انجام شود.
این منابع به «ارم نیوز» گفتند اجرای این طرح از برخی مناطق جنوب لبنان آغاز خواهد شد؛ مناطقی که ارتش اسرائیل از آنها عقبنشینی کرده است. در صورت موفقیت، دامنه این عملیات به دیگر مناطق نیز گسترش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا مسئول جمعآوری و راستیآزمایی اطلاعات خواهد بود، اما هیچ نیروی آمریکایی یا اسرائیلی در عملیات میدانی حضور نخواهد داشت و تمامی مأموریتهای بازرسی، کشف تونلها، ضبط تسلیحات و پاکسازی مناطق بر عهده ارتش لبنان خواهد بود.
این طرح پس از سفر اخیر جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، به واشنگتن وارد مرحله عملیاتی شده است. به گفته منابع، عون در دیدار با دونالد ترامپ پیشنهادی درباره نحوه جمعآوری سلاح حزبالله ارائه کرده و همزمان ارتش لبنان نیز استقرار خود را در نخستین مناطق تخلیهشده از سوی اسرائیل آغاز کرده است.
منابع لبنانی میگویند واشنگتن قصد دارد الگوی همکاری خود در سوریه را در لبنان نیز اجرا کند؛ به این معنا که آمریکا اطلاعات و مختصات اهداف را در اختیار نیروهای محلی قرار دهد و اجرای عملیات را به ارتش لبنان بسپارد تا از هرگونه حضور مستقیم نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی در خاک این کشور جلوگیری شود.
به گفته این منابع، مأموریت ارتش لبنان تنها به استقرار در مناطق مرزی محدود نخواهد بود، بلکه شامل ورود به ساختمانها، تونلها و انبارهای تسلیحاتی، جمعآوری سلاحها و تأیید پاکسازی کامل این مناطق از هرگونه زیرساخت نظامی وابسته به حزبالله خواهد شد.
همزمان، واشنگتن در حال بررسی بستهای از کمکهای مالی و نظامی برای تقویت ارتش لبنان است، اما این حمایتها به اجرای تعهدات بیروت در زمینه استقرار نیروها، کنترل مرزها، جلوگیری از انتقال سلاح و جمعآوری زرادخانه حزبالله گره خورده است.
منابع آگاه همچنین معتقدند اظهارات اخیر ترامپ درباره توانایی دولت لبنان برای برقراری حاکمیت، در کنار تمجید وی از عملکرد دولت سوریه در کنترل مرزها، نشاندهنده تلاش آمریکا برای افزایش فشار بر حزبالله از دو جبهه لبنان و سوریه است.
به گفته این منابع، مرحله آزمایشی این طرح، آزمونی برای سنجش میزان آمادگی ارتش لبنان در اجرای سیاست «انحصار سلاح در اختیار دولت» خواهد بود؛ سیاستی که در صورت موفقیت، میتواند به اجرای عملیات مشابه در دیگر مناطق تحت نفوذ حزبالله منجر شود.