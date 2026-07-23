گام تازه آمریکا در تشدید جنگ؛ بمبافکن B-1 وارد عملیات علیه ایران شد
رسانه آمریکایی آکسیوس از نخستین حضور عملیاتی بمبافکن راهبردی B-1 در حملات آمریکا به ایران خبر داد؛ اقدامی که میتواند نشانه ورود واشنگتن به مرحلهای تازه از رویارویی نظامی با تهران باشد.
به گزارش ایلنا، آکسیوس به نقل از چند مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروی هوایی آمریکا در حملات روز سهشنبه از یک فروند بمبافکن دوربرد B-1 برای هدف قرار دادن مواضع وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده است. با این حال، جزئیاتی درباره اهداف مورد اصابت یا میزان خسارات احتمالی منتشر نشده است.
بر اساس این گزارش، استفاده از B-1 که توان حمل حجم بالایی از مهمات هدایتشونده و موشکهای کروز را دارد، بیانگر ورود آمریکا به مرحلهای جدید از عملیات نظامی علیه ایران است. این بمبافکن با برد عملیاتی بالا و توان حمل گسترده تسلیحات، یکی از مهمترین ابزارهای تهاجمی نیروی هوایی آمریکا به شمار میرود.
به نوشته آکسیوس، این بمبافکن از یکی از پایگاههای هوایی آمریکا در بریتانیا به پرواز درآمده و مسیر آن از طریق سامانههای رهگیری پرواز قابل مشاهده بوده است. با این حال، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در بیانیه رسمی خود درباره حملات روز سهشنبه، اشارهای به استفاده از این هواپیما نکرد.
سنتکام اعلام کرده بود در این عملیات، مراکز فرماندهی، تأسیسات دریایی، آشیانههای هواپیما، مراکز نگهداری پهپاد و زیرساختهای لجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفتهاند. به ادعای ارتش آمریکا، هدف از این حملات کاهش توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است.
این گزارش همچنین حاکی است که دولت دونالد ترامپ همچنان در حال بررسی گزینههای نظامی پیشرو است و به گفته برخی منابع آمریکایی و اسرائیلی، احتمال گسترش عملیات علیه ایران در روزهای آینده همچنان منتفی نیست.
در همین حال، تلاشهای دیپلماتیک نیز ادامه دارد. بر اساس گزارش آکسیوس، میانجیهای قطری با مشارکت عمان همچنان در حال رایزنی با مقامهای ایرانی و آمریکایی برای دستیابی به توافقی با هدف بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیریها هستند، اما یک منبع منطقهای مدعی شده تهران با آخرین پیشنهاد ارائهشده موافقت نکرده است.
دونالد ترامپ نیز شامگاه چهارشنبه بار دیگر با اشاره به روند مذاکرات مدعی شد ایران در حال حاضر آماده توافق نیست، اما «بهزودی آماده خواهد شد»؛ اظهاراتی که در کنار افزایش تحرکات نظامی آمریکا، از تداوم فشار همزمان نظامی و دیپلماتیک واشنگتن علیه تهران حکایت دارد.