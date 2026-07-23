خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گام تازه آمریکا در تشدید جنگ؛ بمب‌افکن B-1 وارد عملیات علیه ایران شد

گام تازه آمریکا در تشدید جنگ؛ بمب‌افکن B-1 وارد عملیات علیه ایران شد
کد خبر : 1817288
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه آمریکایی آکسیوس از نخستین حضور عملیاتی بمب‌افکن راهبردی B-1 در حملات آمریکا به ایران خبر داد؛ اقدامی که می‌تواند نشانه ورود واشنگتن به مرحله‌ای تازه از رویارویی نظامی با تهران باشد.

به گزارش ایلنا، آکسیوس به نقل از چند مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروی هوایی آمریکا در حملات روز سه‌شنبه از یک فروند بمب‌افکن دوربرد B-1 برای هدف قرار دادن مواضع وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده است. با این حال، جزئیاتی درباره اهداف مورد اصابت یا میزان خسارات احتمالی منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، استفاده از B-1 که توان حمل حجم بالایی از مهمات هدایت‌شونده و موشک‌های کروز را دارد، بیانگر ورود آمریکا به مرحله‌ای جدید از عملیات نظامی علیه ایران است. این بمب‌افکن با برد عملیاتی بالا و توان حمل گسترده تسلیحات، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تهاجمی نیروی هوایی آمریکا به شمار می‌رود.

به نوشته آکسیوس، این بمب‌افکن از یکی از پایگاه‌های هوایی آمریکا در بریتانیا به پرواز درآمده و مسیر آن از طریق سامانه‌های رهگیری پرواز قابل مشاهده بوده است. با این حال، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در بیانیه رسمی خود درباره حملات روز سه‌شنبه، اشاره‌ای به استفاده از این هواپیما نکرد.

سنتکام اعلام کرده بود در این عملیات، مراکز فرماندهی، تأسیسات دریایی، آشیانه‌های هواپیما، مراکز نگهداری پهپاد و زیرساخت‌های لجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفته‌اند. به ادعای ارتش آمریکا، هدف از این حملات کاهش توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است.

این گزارش همچنین حاکی است که دولت دونالد ترامپ همچنان در حال بررسی گزینه‌های نظامی پیش‌رو است و به گفته برخی منابع آمریکایی و اسرائیلی، احتمال گسترش عملیات علیه ایران در روزهای آینده همچنان منتفی نیست.

در همین حال، تلاش‌های دیپلماتیک نیز ادامه دارد. بر اساس گزارش آکسیوس، میانجی‌های قطری با مشارکت عمان همچنان در حال رایزنی با مقام‌های ایرانی و آمریکایی برای دستیابی به توافقی با هدف بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها هستند، اما یک منبع منطقه‌ای مدعی شده تهران با آخرین پیشنهاد ارائه‌شده موافقت نکرده است.

دونالد ترامپ نیز شامگاه چهارشنبه بار دیگر با اشاره به روند مذاکرات مدعی شد ایران در حال حاضر آماده توافق نیست، اما «به‌زودی آماده خواهد شد»؛ اظهاراتی که در کنار افزایش تحرکات نظامی آمریکا، از تداوم فشار همزمان نظامی و دیپلماتیک واشنگتن علیه تهران حکایت دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل