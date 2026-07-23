سنتکام از پایان دوزادهمین موج حملات شبانه به ایران خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نخستین موج حملات آمریکا حدود ساعت یک بامداد به وقت ایران آغاز شد و ساعاتی بعد موج دوم نیز به اجرا درآمد.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای ادعا کرد هدف از این حملات، «کاهش بیشتر توان ایران برای تهدید کشتی‌های تجاری و کشتیرانی غیرنظامی» در منطقه است؛ اقدامی که واشنگتن آن را در راستای تأمین امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز عنوان کرده است.

در مقابل، رسانه‌های ایرانی از وقوع چندین انفجار در استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر و کرمانشاه خبر دادند.

معاون استاندار خوزستان اعلام کرد در حمله موشکی آمریکا به پایانه مسافری مرز شلمچه، دو نفر جان باختند. به گفته وی، مناطق اطراف اندیمشک نیز هدف حملات موشکی قرار گرفته است.

استاندار بوشهر نیز از اصابت یک موشک به ایستگاه برق در مجاورت نیروگاه هسته‌ای بوشهر خبر داد و گفت این حمله باعث قطع برق یکی از روستاهای اطراف به مدت دو ساعت شد. خبرگزاری فارس نیز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد در حمله‌ای دیگر، یک مرکز نظامی در استان بوشهر هدف قرار گرفته است.

همچنین خبرگزاری نورنیوز از وقوع دو انفجار در جاسک و یک مقام محلی در کرمانشاه از دو انفجار دیگر در این استان خبر داد.

کویت: حملات پهپادی ایران رهگیری شد

در سوی مقابل، ستاد کل نیروهای مسلح کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور چند پهپاد مهاجم را رهگیری کرده‌اند.

ارتش کویت در بیانیه‌ای تأکید کرد صدای انفجارهایی که در برخی مناطق شنیده شده، ناشی از عملیات رهگیری اهداف مهاجم بوده و از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، دستورالعمل‌های امنیتی را رعایت کنند.

تهدید جدید ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران

تحولات اخیر تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرد در صورت حمله ایران به کشتی‌ها یا اختلال در عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز، واشنگتن زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله پل‌ها و نیروگاه‌های برق را هدف قرار خواهد داد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «از این پس، هر بار که ایران با موشک، پهپاد یا هر سلاح دیگری به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز حمله کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه برق، از جمله در تهران یا اطراف آن، را منهدم خواهد کرد.»

هشدار تهران به آمریکا

در واکنش به این تهدید، یک منبع نظامی ایران به خبرگزاری تسنیم گفت اگر آمریکا زیرساخت‌ها و تأسیسات حیاتی ایران را هدف قرار دهد، تهران نیز زیرساخت‌های انرژی و مراکز حیاتی در منطقه را مورد حمله قرار خواهد داد.

این مقام نظامی همچنین هشدار داد هرگونه اقدام جدید آمریکا با پاسخ متقابل ایران همراه خواهد بود و واشنگتن طی روزهای گذشته دریافته است که ایران توان هدف قرار دادن هر نقطه‌ای را که اراده کند، دارد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «دکترین دفاعی ایران روشن است؛ چشم در برابر چشم.» وی تأکید کرد هرگونه حمله به زیرساخت‌های ایران با پاسخی «قاطع و سخت» روبه‌رو خواهد شد و هر طرفی که در چنین اقدامی مشارکت داشته باشد، هدف مشروع ایران خواهد بود.

تنش بر سر تنگه هرمز ادامه دارد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد یکی از سه نفتکش که قصد عبور از مسیرهای دریایی جنوب تنگه هرمز را داشت، بر اثر انفجار دچار آتش‌سوزی شده و دو نفتکش دیگر از ادامه مسیر منصرف شده‌اند.

سپاه همچنین اعلام کرد تنگه هرمز تحت کنترل ایران قرار دارد و تا اطلاع ثانوی هیچ شناوری بدون هماهنگی با ایران اجازه ورود یا خروج از این آبراه راهبردی را نخواهد داشت.

در مقابل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ایران را به نقض تفاهم‌نامه ۱۸ ژوئن متهم کرد و مدعی شد تهران با ادامه حملات به کشتی‌های عبوری، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را نقض کرده است.

روبیو با تأکید بر اینکه دولت ترامپ همچنان راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، گفت واشنگتن در برابر حمله به کشتی‌های تجاری یا شهروندان آمریکایی سکوت نخواهد کرد و به حمله به مواضعی که از آنها عملیات علیه کشتی‌ها انجام می‌شود، ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/