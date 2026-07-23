سیانان: رئیس موساد اطلاعاتی درباره پرونده «کوه کلنگ» به واشنگتن داد
شبکه سیانان گزارش داد رئیس جدید موساد در سفری به واشنگتن، اطلاعاتی درباره برنامه هستهای ایران، ذخایر اورانیوم، وضعیت اقتصادی و تأسیسات زیرزمینی «کوه کلنگ» را در اختیار مقامهای دولت آمریکا قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، رومان گوفمن، رئیس موساد حدود دو هفته پیش در سفر به واشنگتن با شماری از مقامهای دولت دونالد ترامپ دیدار کرده و گزارشی اطلاعاتی درباره ذخایر اورانیوم ایران، وضعیت اقتصادی این کشور و تأسیسات زیرزمینی کوهکلنگ ارائه داده است؛ سایتی که رسانههای غربی آن را یکی از مهمترین پروژههای مرتبط با برنامه هستهای ایران توصیف میکنند.
همزمان، پایگاه آمریکایی آکسیوس نیز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد گوفمن در جریان این سفر با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و تعدادی از مقامهای کاخ سفید دیدار کرده است. به گفته این منابع، در این نشست آخرین تحولات مربوط به ایران، گزینههای پیش روی واشنگتن و تلآویو و همچنین روند مذاکرات هستهای مورد بررسی قرار گرفته است.
یک منبع اسرائیلی نیز مدعی شد هماهنگی با کاخ سفید درباره نحوه مواجهه با پرونده هستهای ایران، یکی از اهداف اصلی سفر رئیس موساد به واشنگتن بوده است.
گوفمن که پیشتر دبیر نظامی بنیامین نتانیاهو بود، چند ماه قبل ریاست موساد را برعهده گرفت و این نخستین سفر رسمی او به آمریکا پس از انتصاب به این سمت محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، تاکنون نه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و نه موساد، واکنشی به گزارشهای منتشرشده درباره این سفر و محتوای گفتوگوهای انجامشده نشان ندادهاند.