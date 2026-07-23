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ترامپ: کنترل هرمز هدف ما نیست، اما برای مقابله با ایران گزینه‌های لازم را داریم

ترامپ: کنترل هرمز هدف ما نیست، اما برای مقابله با ایران گزینه‌های لازم را داریم
کد خبر : 1817269
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دونالد ترامپ ضمن رد ادعای تلاش آمریکا برای کنترل تنگه هرمز، بار دیگر ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرد و مدعی شد واشنگتن برای جلوگیری از این موضوع از انجام هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با تکرار ادعاهای واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران، مدعی شد ایالات متحده به‌دنبال کنترل تنگه هرمز نیست، اما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، هر اقدام لازم را انجام خواهد داد.

ترامپ شامگاه چهارشنبه در ادامه اظهارات خود مدعی شد ایران همچنان به‌دنبال دستیابی به توافق با آمریکا است، اما هنوز برای نهایی کردن آن آمادگی ندارد. وی افزود: «آنها به‌زودی آماده خواهند شد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به تحولات اخیر، ادعا کرد واشنگتن در قبال ایران به پیشرفت‌هایی دست یافته و در تلاش است مانع از تکرار آنچه «اقدامات گذشته ایران» خواند، شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازار جهانی انرژی پرداخت و مدعی شد اعلام احتمال توافق با ایران در هفته‌های گذشته موجب کاهش قیمت نفت شده بود، اما پس از آنکه واشنگتن اعلام کرد تهران به توافق پایبند نخواهد بود، قیمت‌ها دوباره افزایش یافت. ترامپ در عین حال ابراز امیدواری کرد که قیمت نفت بار دیگر روند نزولی به خود بگیرد.

ترامپ همچنین از انتقال اجساد چهار نظامی آمریکایی که در جریان حملات موشکی ایران کشته شده‌اند، به آمریکا خبر داد.

 

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