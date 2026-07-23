به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بامداد پنج‌شنبه با متهم کردن ایران به تهدید امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، مدعی شد تهران در «تنگنای بزرگی» قرار گرفته و واشنگتن اجازه نخواهد داد ناامنی در این آبراه راهبردی به یک وضعیت عادی تبدیل شود.

روبیو با اشاره به شرایط اقتصادی ایران، مدعی شد جمهوری اسلامی با تورم سنگین و افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی روبه‌رو است و به همین دلیل در وضعیت دشواری قرار دارد.

وی همچنین ادعا کرد ایران با هدف قرار دادن کشتی‌های عبوری، امنیت کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز را تهدید می‌کند و در پی اعمال کنترل بر تردد شناورهاست. به گفته او، دولت آمریکا چنین وضعیتی را تحمل نخواهد کرد و دونالد ترامپ نیز برای مقابله با آن گزینه‌های متعددی در اختیار دارد.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه با اشاره به توافقات گذشته میان تهران و واشنگتن، مدعی شد این توافق‌ها بر پایه پایبندی دو طرف به تعهدات شکل گرفته بود، اما ایران آن را نقض کرده و در نتیجه، توافق اعتبار خود را از دست داده است. با این حال، وی تأکید کرد که آمریکا همچنان از راه‌حل دیپلماتیک و مذاکره استقبال می‌کند، هرچند به گفته او، ایران در شرایط کنونی تمایلی به این مسیر نشان نمی‌دهد.

روبیو همچنین مدعی شد بر اساس توافق، ایران موظف بود حدود یک هفته و نیم پیش با انتشار بیانیه‌ای بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کند، اما در همان روز، یک کشتی هدف حمله قرار گرفت.

وی با تکرار ادعاهای خود گفت در حالی که کشتی‌های تجاری در تلاش برای عبور از تنگه هرمز هستند، از سوی ایران هدف قرار می‌گیرند و آمریکا نیز برای حفاظت از امنیت دریانوردی، مواضعی را که به گفته او منشأ این حملات هستند، هدف قرار می‌دهد.

وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد: «ایالات متحده نظاره‌گر حمله به کشتی‌ها یا شهروندان آمریکایی نخواهد بود.» او در عین حال افزود که دولت ترامپ همچنان توافق از طریق مذاکره را بهترین گزینه می‌داند و طی یک سال و نیم گذشته نیز برای دستیابی به آن تلاش کرده است، اما به گفته وی، اعتماد واشنگتن به توانایی نظام کنونی ایران برای رسیدن به توافق از بین رفته است.

روبیو در پایان مدعی شد چین نیز با اقدامات ایران در تنگه هرمز موافق نیست و با دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری مخالفت کرده است.

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