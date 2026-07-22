به گزارش ایلنا، پایگاه خبری آمریکایی «آکسیوس» به نقل از یک مقام کاخ سفید و یک منبع آگاه اسرائیلی نوشت که رایزنی‌ها برای برگزاری دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل ادامه دارد، اما تاکنون زمان مشخصی برای این نشست تعیین نشده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ در حال بررسی گزینه‌های پیش روی واشنگتن درباره ادامه جنگ با ایران است. منابع آمریکایی و اسرائیلی معتقدند کاخ سفید اکنون با دو سناریوی اصلی مواجه است؛ نخست، پذیرش پیشنهاد جدید آتش‌بس که با میانجیگری قطر ارائه شده و هدف آن بازگشایی تردد در تنگه هرمز است، و دوم، آغاز یک عملیات نظامی گسترده و مشترک با رژیم صهیونیستی علیه ایران.

آکسیوس می‌نویسد مقام‌های اسرائیلی خود را برای احتمال گسترش درگیری‌ها در روزهای آینده آماده کرده‌اند، اما تأکید دارند تل‌آویو تنها در صورتی وارد جنگ خواهد شد که ایران مستقیما به اسرائیل حمله کند یا آمریکا رسما خواستار مشارکت این رژیم در عملیات نظامی شود.

به نوشته این رسانه، دیدار احتمالی ترامپ و نتانیاهو می‌تواند نقش مهمی در تصمیم نهایی رئیس‌جمهور آمریکا و هماهنگی مواضع دو طرف درباره تحولات جنگ ایفا کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید تاکنون شش بار با او در دفتر بیضی دیدار کرده که بیش از دیدار هر رهبر خارجی دیگری با رئیس‌جمهور آمریکا بوده است.

آکسیوس همچنین گزارش داد که نتانیاهو هفته گذشته خواستار دیدار با ترامپ شده بود، اما موفق به دریافت وقت ملاقات نشد و در پی آن سفر خود به واشنگتن را به تعویق انداخت. با این حال، او اکنون قصد دارد برای شرکت در مراسم تشییع «لیندسی گراهام» در واشنگتن حضور یابد.

در پایان این گزارش آمده است که دفتر نخست‌وزیر و سفارت اسرائیل در واشنگتن از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کرده‌اند.

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