به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دادگاهی در ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد محاکمه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا، از اول ژوئن ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.

مادورو در ژانویه گذشته طی عملیاتی نظامی در کاراکاس بازداشت و به آمریکا منتقل شد. او و همسرش، «سیلیا فلورس»، بیش از هفت ماه است که در زندانی در بروکلین نیویورک نگهداری می‌شوند.

دادستانی آمریکا مادورو را با چهار اتهام، از جمله «تروریسم مرتبط با مواد مخدر»، تحت پیگرد قرار داده است. همسر او نیز با سه اتهام مواجه است، اما هر دو تمامی اتهامات را رد کرده و خود را بی‌گناه می‌دانند.

در تحولی دیگر، دولت آمریکا چند ماه پیش با پرداخت هزینه وکلای مدافع مادورو و همسرش از سوی دولت ونزوئلا موافقت کرد؛ موضوعی که پیش‌تر به دلیل تحریم‌های واشنگتن علیه کاراکاس با مخالفت دولت دونالد ترامپ روبه‌رو شده بود.

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