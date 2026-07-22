خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محاکمه مادورو در آمریکا از سال آینده میلادی آغاز می‌شود

محاکمه مادورو در آمریکا از سال آینده میلادی آغاز می‌شود
کد خبر : 1817215
لینک کوتاه کپی شد.

یک دادگاه فدرال آمریکا، اول ژوئن ۲۰۲۷ را به‌عنوان زمان آغاز محاکمه رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا تعیین کرد؛ فردی که پس از بازداشت در یک عملیات نظامی در کاراکاس، اکنون با اتهاماتی از جمله «تروریسم مرتبط با مواد مخدر» در آمریکا روبه‌رو است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دادگاهی در ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد محاکمه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا، از اول ژوئن ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.

مادورو در ژانویه گذشته طی عملیاتی نظامی در کاراکاس بازداشت و به آمریکا منتقل شد. او و همسرش، «سیلیا فلورس»، بیش از هفت ماه است که در زندانی در بروکلین نیویورک نگهداری می‌شوند.

دادستانی آمریکا مادورو را با چهار اتهام، از جمله «تروریسم مرتبط با مواد مخدر»، تحت پیگرد قرار داده است. همسر او نیز با سه اتهام مواجه است، اما هر دو تمامی اتهامات را رد کرده و خود را بی‌گناه می‌دانند.

در تحولی دیگر، دولت آمریکا چند ماه پیش با پرداخت هزینه وکلای مدافع مادورو و همسرش از سوی دولت ونزوئلا موافقت کرد؛ موضوعی که پیش‌تر به دلیل تحریم‌های واشنگتن علیه کاراکاس با مخالفت دولت دونالد ترامپ روبه‌رو شده بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل