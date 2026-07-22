به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پهپادهای اوکراینی امروز- چهارشنبه- انبارهای لجستیکی «وایلدبریز» در جنوب روسیه را هدف قرار دادند. این دومین حمله به این شرکت طی چهار روز گذشته است؛ حمله قبلی به دو انبار بزرگ این شرکت در نزدیکی مسکو، به کشته شدن هشت نفر و تخریب گسترده تأسیسات منجر شده بود.

زلنسکی مدعی شد مراکز هدف قرار گرفته در تأمین قطعات پهپاد، تجهیزات ناوبری و دیگر ملزومات ارتش روسیه نقش داشته‌اند. وی همچنین از حمله به یک انبار نفت، یک نفتکش و چهار کشتی باری در دریای سیاه و دریای آزوف خبر داد.

در پی این حملات، مقام‌های محلی روسیه از کشته شدن دست‌کم یک نفر خبر دادند و شرکت «وایلدبریز» نیز اعلام کرد تمامی کارکنان مراکز آسیب‌دیده تخلیه شده‌اند. کمیته تحقیقات روسیه نیز پرونده‌ای درباره این حملات گشوده است.

به گفته منابع روسی، حملات اخیر علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های لجستیکی، حمل‌ونقل دریایی در دریای آزوف را مختل کرده و مسکو را ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین کرده است. همچنین گسترش دامنه حملات پهپادی اوکراین تا مناطق دوردستی مانند اورال و سیبری، مشکلاتی در تأمین سوخت ایجاد کرده است.

کی‌یف می‌گوید هدف از این حملات، تضعیف توان لجستیکی و منابع مالی جنگ روسیه و افزایش فشار بر کرملین برای پایان دادن به جنگ است. این در حالی است که سازمان ملل متحد هشدار داده تلفات غیرنظامیان در جنگ اوکراین طی نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۷ درصد افزایش یافته است.

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