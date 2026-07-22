به گزارش ایلنا، گزارش رسانه‌های آمریکایی نشان می‌دهد حملات موشکی و پهپادی ایران در جریان رویارویی اخیر، علاوه بر وارد کردن تلفات به نیروهای آمریکایی، ضعف‌های ساختاری پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه و فشار بی‌سابقه بر سامانه‌های پدافندی این کشور را آشکار کرده است.

روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» در گزارشی نوشت که در جریان درگیری‌های اخیر، چهار نظامی آمریکایی که همگی از نیروهای پدافند هوایی بودند، در حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن و عراق کشته شدند؛ موضوعی که از تغییر ماهیت جنگ‌های منطقه‌ای و افزایش تهدید علیه زیرساخت‌های نظامی آمریکا حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، برخلاف جنگ‌های گذشته آمریکا در عراق و افغانستان که عمده تلفات در عملیات‌های زمینی و گشت‌های رزمی رخ می‌داد، اکنون نیروهای مستقر در پایگاه‌های نظامی و به‌ویژه یگان‌های پدافند هوایی بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند؛ نیروهایی که صدها کیلومتر دورتر از میدان نبرد مستقیم، هدف موشک‌ها و پهپادها قرار گرفته‌اند.

واشنگتن‌پست به نقل از یک مقام نظامی آمریکایی گزارش داد که ایران از آغاز جنگ تاکنون حدود 8500 موشک و پهپاد به سمت اهداف مختلف در منطقه شلیک کرده است. به گفته این مقام، با وجود استقرار گسترده سامانه‌های دفاعی آمریکا و متحدانش، حدود 100 حمله موفق شده از این لایه‌های دفاعی عبور کند.

این گزارش می‌افزاید توسعه توان موشکی و پهپادی ایران، فشار قابل توجهی بر یگان‌های پدافند هوایی آمریکا وارد کرده و این نیروها اکنون بیش از هر زمان دیگری درگیر مقابله با تهدیدهای متنوع، به‌ویژه پهپادهای انتحاری و کم‌ارتفاع هستند.

براد بومن، از اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» نیز اذعان کرده است که تغییر ماهیت جنگ، ارتش آمریکا را ناچار کرده مأموریت‌های جدیدی برای یگان‌های دفاع هوایی تعریف کند؛ زیرا گسترش پهپادها، فناوری‌های خودکار و هوش مصنوعی، رهگیری و انهدام اهداف را دشوارتر از گذشته کرده است.

ابهام درباره عملکرد سامانه‌های دفاعی

در بعد سیاسی نیز اظهارات دونالد ترامپ درباره عملکرد سامانه‌های دفاعی آمریکا بازتاب گسترده‌ای داشته است. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد بخشی از عملیات رهگیری موشک‌ها توسط سامانه‌های متعلق به کشورهای دیگر انجام شده و تلویحاً از عملکرد آنها انتقاد کرد.

ترامپ گفت: «وقتی کار را به دیگران می‌سپارید، همیشه همه چیز آن‌طور که باید پیش نمی‌رود.»

این اظهارات همزمان با افزایش پرسش‌ها درباره میزان آمادگی پایگاه‌های آمریکا در منطقه برای مقابله با حملات موشکی مطرح شده است.

پایگاه‌هایی که برای چنین جنگی ساخته نشده‌اند

واشنگتن‌پست به نقل از منابع نظامی آمریکایی نوشت بسیاری از پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه اساساً برای تحمل حملات موشکی گسترده طراحی نشده‌اند؛ زیرا در جنگ‌های عراق و افغانستان، تهدید اصلی متوجه نیروهای مستقر در میدان نبرد بود، نه پایگاه‌های پشتیبانی در کشورهای همسایه.

هرچند پنتاگون پیش از آغاز جنگ بخشی از نیروهای خود را از پایگاه‌های بزرگ خارج کرده بود، اما پاسخ ایران دامنه‌ای فراتر از پیش‌بینی‌های آمریکا داشت و علاوه بر تأسیسات نظامی، برخی زیرساخت‌های دیگر در منطقه نیز در معرض تهدید قرار گرفتند.

اردن؛ هدف اصلی حملات

به نوشته واشنگتن‌پست، ایران در روزهای اخیر حملات به اردن را تشدید کرد؛ زیرا آمریکا در حال انتقال جنگنده‌ها و تجهیزات هوایی بیشتر به این کشور بود.

در یکی از این حملات، دو نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی «موفق السلطی» کشته شدند. یگان آنها مسئول بهره‌برداری از سامانه‌های پدافندی پاتریوت و اینجر بود.

گزارش همچنین به نقل از یکی از نظامیان سابق آمریکا که در این پایگاه خدمت کرده، می‌نویسد بسیاری از محل‌های استقرار نیروها، کانکس‌ها و ساختمان‌های سبک هستند و حتی سازه‌های جدید نیز توان مقاومت در برابر اصابت مستقیم موشک‌های بالستیک را ندارند.

او تصریح کرده است: «هیچ‌کس تصور نمی‌کرد این پایگاه‌ها روزی هدف حملات گسترده موشکی قرار بگیرند.»

همچنین روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده موشکی که به این پایگاه اصابت کرد، محل استراحت نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده بود.

عراق نیز از حملات در امان نماند

همزمان، پایگاه هوایی اربیل در عراق نیز هدف حملات ایران قرار گرفت و در یکی از این حملات، یک نظامی آمریکایی جان خود را از دست داد.

تحلیلگران آمریکایی معتقدند این حملات در چارچوب راهبرد ایران برای افزایش هزینه حضور نظامی آمریکا در منطقه و تحت فشار قرار دادن کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی انجام شده است.

در مقابل، اردن و دیگر کشورهای منطقه این حملات را نقض حاکمیت خود دانسته و نسبت به پیامدهای آن بر امنیت منطقه هشدار داده‌اند.

آنچه از گزارش رسانه‌های آمریکایی برمی‌آید، این است که حملات موشکی و پهپادی ایران، علاوه بر وارد کردن تلفات به نیروهای آمریکایی، چالش‌های تازه‌ای را پیش روی سامانه‌های پدافندی و امنیت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در غرب آسیا قرار داده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، می‌تواند واشنگتن را به بازنگری در آرایش نیروها و راهبرد دفاعی خود در منطقه وادار کند.