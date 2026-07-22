فعال شدن آژیر هشدار در عربستان

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دفاع مدنی عربستان از فعال شدن هشدارهای زودهنگام در شهر الدمام خبر داد.

سازمان دفاع مدنی سعودی اعلام کرد پس از فعال شدن سامانه هشدار در شهر دمام، خطر برطرف شده است.

این در حالی است که برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار عربستان خبر می‌دهند. گزارش‌های غیررسمی حاکی است که پایگاه آمریکا در منطقه الدمام هدف حمله موشکی قرار گرفته است.

برخی منابع غیررسمی نیز از شنیده شدن انفجارهایی در شهر الخبر عربستان گزارش دادند.

وزارت دفاع عربستان از مردم این کشور خواست از فیلم‌برداری از نقاط آسیب‌دیده خودداری کنند. از سوی دیگر، برخی منابع رسانه‌ای نیز از وقوع انفجارها در نزدیکی فرودگاه ملک فهد خبر می‌دهند.

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