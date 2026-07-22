فیصل بن فرحان:
دستیابی به ثبات پایدار، از طریق اقدامات نظامی امکانپذیر نیست
وزیر خارجه سعودی اعلام کرد ریاض به جای اکتفا به کاهش موقت تنشها خواستار دستیابی به راهحلهای سیاسی همیشگی است.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه سعودی اعلام کرد ریاض به جای اکتفا به کاهش موقت تنشها خواستار دستیابی به راهحلهای سیاسی همیشگی است.
وی در ادامه تاکید کرد» «برقراری ثبات از راهحلهای دیپلماتیک پایداری محقق میشود که به ریشه بحرانها میپردازند».
بن فرحان خاطرنشان کرد که دستیابی به ثبات پایدار و همیشگی، از طریق اقدامات نظامی امکانپذیر نیست.