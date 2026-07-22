وزارت دفاع روسیه:
کنترل شهرکهای آرتلنویه و بلاگوداتنویه را به دست گرفتیم
وزارت دفاع روسیا اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل دو شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیا اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور کنترل دو شهرک دیگر را به دست گرفتند.
این وزارتخانه امروز -چهارشنبه- در گزارش خود اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک آرتلنویه در منطقه خارکف و شهرک بلاگوداتنویه در منطقه زاپروژیا را به دست گرفتند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی روسیه، ۹ بمب هدایتشونده و ۸۰۸ پهپاد اوکراینی را طی شبانه روز گذشته منهدم کردند.