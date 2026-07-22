به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیا اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور کنترل دو شهرک دیگر را به دست گرفتند.

این وزارتخانه امروز -چهارشنبه- در گزارش خود اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک آرتلنویه در منطقه خارکف و شهرک بلاگوداتنویه در منطقه زاپروژیا را به دست گرفتند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه، ۹ بمب هدایت‌شونده و ۸۰۸ پهپاد اوکراینی را طی شبانه روز گذشته منهدم کردند.

انتهای پیام/