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پاکستان تهدید انصارالله علیه عربستان را محکوم کرد

پاکستان تهدید انصارالله علیه عربستان را محکوم کرد
کد خبر : 1817041
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وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از اقداماتی که با هدف کشاندن عربستان سعودی به درگیری در خاورمیانه انجام می‌شود، عمیقا نگران است.

وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از اقداماتی که با هدف کشاندن عربستان سعودی به درگیری در خاورمیانه انجام می‌شود، عمیقا نگران است و تهدیدهای انصارالله یمن علیه عربستان و کشتیرانی در دریای سرخ را محکوم می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «پاکستان بار دیگر حمایت تزلزل‌ناپذیر خود را از امنیت، حاکمیت، تمامیت ارضی و شکوفایی پادشاهی برادر عربستان سعودی اعلام می‌کند.»

این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که پاکستان و عربستان سعودی در سپتامبر ۲۰۲۵ یک پیمان دفاعی متقابل امضا کردند که بر اساس آن، هرگونه تعرض به یکی از دو کشور، تعرض به هر دو تلقی می‌شود. پاکستان همچنین هزاران نیروی نظامی و شماری جنگنده در عربستان مستقر کرده است.

 

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