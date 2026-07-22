لاوروف با همتای هندی خود دیدار و گفتوگو کرد
وزرای خارجه هند و روسیه درباره روابط دوجانبه، مناقشه اوکراین و تنشهای خاورمیانه گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و سوبرامانیام جایشانکار، وزیر خارجه هند امروز -چهارشنبه- در حاشیه نشست آسهآن در مانیل، دیدار و گفتوگو کردند.
وزیر خارجه هند با انتشار پیامی در پلفترم ایکس گفت که بررسی عمیقی از روابط دو جانبه با لاوروف داشته است.
وی افزود که در این دیدار درباره روابط روسیه و هند، مسائل تجاری و سرمایهگذاری، همکاری در زمینه انرژی، علم و فناوری و همچنین وضعیت اوکراین و خاورمیانه به همتای روس خود گفتوگو کرده است.