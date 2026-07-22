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زاخارووا:

غرب از مذاکره جهت آماده‌سازی برای جنگ استفاده می‌کند

غرب از مذاکره جهت آماده‌سازی برای جنگ استفاده می‌کند
کد خبر : 1816984
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سخنگوی وزارت‌ خارجه روسیه گفت که غرب از مذاکرات به عنوان پوششی برای آماده‌سازی برای جنگ استفاده می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گفت که وقتی غرب دیگران را به عدم تمایل به گفتگو متهم می‌کند، از همان دستورالعمل قدیمی سرزنش طرف مقابل و  آماده شدن برای جنگ استفاده می‌کند.

زاخارووا در واکنش به یاوه‌گویی مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده که مدعی شده بود ایران برای مذاکره با واشنگتن جدی نیست،  در پلتفرم تلگرام نوشت: در واقع، تمام جهان فهمیده است که مذاکرات به سبک غربی به چه معناست، ابتدا طرف مقابل را به عدم تمایل به مذاکره و احترام به توافقات متهم می‌کنید و سپس اعتراف می‌کنید که هدف واقعی آماده شدن برای جنگ بوده است.

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