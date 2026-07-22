۱۲ نفر در شبانه روز گذشته در غزه به شهادت رسیدند

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۱۲ شهید و ۱۲ زخمی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۱ هزار و ۱۸۰ تن به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۸۱۰ نفر نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از زمان اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، در نتیجه جنایت‌های رژیم صهیونیستی ۷۳ هزار و ۳۰۵ تن به شهادت رسیدند و در همین مدت ۱۷۳ هزار و ۹۱۸ نفر نیز مجروح شدند.

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