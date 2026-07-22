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الزیدی: به ترامپ توصیه کردم به ایران حمله نکند

الزیدی: به ترامپ توصیه کردم به ایران حمله نکند
کد خبر : 1816937
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نخست وزیر عراق گفت که در دیدار با رئیس‌جمهور امریکا به او توصیه کرده است که به ایران حمله نکند.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «‌علی الزیدی»، نخست‌وزیر عراق گفت که در دیدار با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به او توصیه کرده است که به ایران حمله نکند چرا که مذاکرات مهم‌تر است.

‌الزیدی در مصاحبه با مجله آتلانتیک تصریح کرد که عراق باید محل دیدار و نه میدان خصومت میان واشنگتن و تهران باشد.

الزیدی اشاره کرد که روابط عراق با آمریکا باید از بعد نظامی به شراکت اقتصادی تغییر کند.

وی بیان کرد که اقتصاد است که پیوندهای میان ملت‌ها را ایجاد می کند و نه حضور نظامی.

 

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