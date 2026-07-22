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گفت‌وگوی عبدالعاطی و همتای اماراتی درباره وضعیت منطقه

گفت‌وگوی عبدالعاطی و همتای اماراتی درباره وضعیت منطقه
کد خبر : 1816933
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وزیر خارجه مصر با همتای امارتی، پیرامون تنش‌های منطقه گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه‌ مصر با همتای اماراتی خود دیدار و گفت‌وگو کرد.

دفتر وزیر خارجه مصر اعلام کرد که عبدالعاطی، در جریان سفر به امارات متحده عربی با عبدالله بن زاید آل نهیان، همتای اماراتی خود، دیدار کرده است.

بر اساس این بیانیه، طرفین در مورد وضعیت در حال تحول خاورمیانه و راه‌های تقویت تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای پایان دادن به تنش‌ها و تضمین آزادی دریانوردی بر اساس قوانین بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

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