به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه‌ مصر با همتای اماراتی خود دیدار و گفت‌وگو کرد.

دفتر وزیر خارجه مصر اعلام کرد که عبدالعاطی، در جریان سفر به امارات متحده عربی با عبدالله بن زاید آل نهیان، همتای اماراتی خود، دیدار کرده است.

بر اساس این بیانیه، طرفین در مورد وضعیت در حال تحول خاورمیانه و راه‌های تقویت تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای پایان دادن به تنش‌ها و تضمین آزادی دریانوردی بر اساس قوانین بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

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