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گفت‌وگوی وزرای خارجه هند و آمریکا

گفت‌وگوی وزرای خارجه هند و آمریکا
کد خبر : 1816906
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وزرای خارجه هند و آمریکا گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،‌ وزرای خارجه هند و آمریکا گفت‌وگو کردند. 

«سوبرامانیام جایشانکار»، وزیر امور خارجه هند،  و «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا، در حاشیه نشست وزرای امور خارجه آسه‌آن در مانیل، پایتخت فیلیپین، مذاکراتی انجام دادند.

جایشانکار در شرکت رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «جلسه ما بر حوزه‌هایی متمرکز بود که برای مشارکت استراتژیک جهانی جامع هند و آمریکا در اولویت هستند، از جمله تجارت و تعرفه‌ها، انرژی، دفاع و امنیت، مواد معدنی حیاتی و هوش مصنوعی.»

وی گفت که آن‌ها همچنین «دیدگاه‌های کوتاهی در مورد مسائل منطقه‌ای، جهانی و چندجانبه مورد علاقه مشترک تبادل کردند».

 

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