گفتوگوی وزرای خارجه هند و آمریکا
وزرای خارجه هند و آمریکا گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزرای خارجه هند و آمریکا گفتوگو کردند.
«سوبرامانیام جایشانکار»، وزیر امور خارجه هند، و «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا، در حاشیه نشست وزرای امور خارجه آسهآن در مانیل، پایتخت فیلیپین، مذاکراتی انجام دادند.
جایشانکار در شرکت رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «جلسه ما بر حوزههایی متمرکز بود که برای مشارکت استراتژیک جهانی جامع هند و آمریکا در اولویت هستند، از جمله تجارت و تعرفهها، انرژی، دفاع و امنیت، مواد معدنی حیاتی و هوش مصنوعی.»
وی گفت که آنها همچنین «دیدگاههای کوتاهی در مورد مسائل منطقهای، جهانی و چندجانبه مورد علاقه مشترک تبادل کردند».