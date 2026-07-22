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ممدانی: نمی‌توانیم نتانیاهو را بازداشت کنیم

ممدانی: نمی‌توانیم نتانیاهو را بازداشت کنیم
کد خبر : 1816881
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شهردار نیویورک گفت که این شهر اختیار قانونی مستقلی برای دستگیری نخست وزیر رژیم صهیونیستی را ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، زهران ممدانی، شهردار نیویورک با انتشار ویدئویی در پلتفرم ایکس گفت که این شهر اختیار قانونی برای دستگیری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را ندارد.

ممدانی گفت: تمامی راه‌های قانونی موجود را بررسی کردیم  تا مشخص کند که آیا شهر نیویورک می‌تواند در صورت آمدن بنیامین نتانیاهو به اینجا، حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی را اجرا کند یا خیر.

وی اظهار داشت: واضح است که ما اختیار قانونی مستقلی برای اجرای این حکم نداریم.

شهردار نیویورک افزود: با این حال، دولت فدرال این اختیار را دارد و من از آن می‌خواهم که به دادگاه کیفری بین‌المللی بپیوندد و حکم را اجرا کند.

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