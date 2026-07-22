خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید نواف سلام از «زوطر الغربیه» پس از خروج اشغالگران صهیونیست

بازدید نواف سلام از «زوطر الغربیه» پس از خروج اشغالگران صهیونیست
کد خبر : 1816872
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر لبنان یک روز پس از خروج اشغالگران صهیونیست از زوطر الغربیه از این منطقه بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری لبنان گزارش داد که نواف سلام لبنان نخست وزیر لبنان، امروز -چهارشنبه- یک روز پس از استقرار ارتش لبنان در  زوطر الغربیه، به این منطقه سفر کرد.

این بازدید پس از آن انجام شد که ارتش لبنان پس از خروج اشغالگران اسرائیلی از این منطقه به عنوان بخشی از توافق با میانجیگری ایالات متحده، استقرار خود را در این منطقه آغاز کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل