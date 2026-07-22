بازدید نواف سلام از «زوطر الغربیه» پس از خروج اشغالگران صهیونیست

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری لبنان گزارش داد که نواف سلام لبنان نخست وزیر لبنان، امروز -چهارشنبه- یک روز پس از استقرار ارتش لبنان در زوطر الغربیه، به این منطقه سفر کرد.

این بازدید پس از آن انجام شد که ارتش لبنان پس از خروج اشغالگران اسرائیلی از این منطقه به عنوان بخشی از توافق با میانجیگری ایالات متحده، استقرار خود را در این منطقه آغاز کرد.

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