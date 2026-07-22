تغییر مسیر دو نفتکش سعودی در پی تهدیدات انصارالله

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رویترز گزارش داد که دو نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی، روزگذشته -سه‌شنبه- در پی تهدیدهای انصارالله یمن، مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند.

انصارالله روز دوشنبه محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام و در پیامی به شرکت‌های کشتیرانی، تهدید کرد که به هر کشتی که نفت عربستان سعودی را بارگیری یا تخلیه کند را هدف حمله قرار خواهد داد.

بر اساس گزارش دو نفتکش روز سه‌شنبه مسیر خود را تغییر دادند و به جای حرکت از طریق تنگه باب المندب به سمت اقیانوس هند، به سمت کانال سوئز حرکت کردند.

این دو نفتکش به تازگی نفت خام عربستان سعودی را برای ارسال به چین و هند از بندر ینبع عربستان سعودی در دریای سرخ بارگیری کرده بودند.

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