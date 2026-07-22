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ناامیدی مسکو از ناتوانی شورای امنیت در تصمیم گیری درباره ایران

ناامیدی مسکو از ناتوانی شورای امنیت در تصمیم گیری درباره ایران
کد خبر : 1816849
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معاون وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو از ناتوانی شورای امنیت در اتخاذ راه حل متعادل برای جنگ آمریکا علیه ایران ناامید شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از ایزوستیا، «الکساندر آلیموف»، معاون وزیرخارجه روسیه،‌  گفت که که مسکو از ناتوانی شورای امنیت در اتخاذ یک راه حل متعادل برای جنگ آمریکا علیه ایران ناامید شده است. 

 آلیموف در گفت‌وگو با ایزوستیا توضیح داد که مسکو از ناتوانی سازمان ملل متحد در اتخاذ یک تصمیم واحد در مورد ایران ناامید شده است و هیچ دلیلی برای شروع یک جلسه اضطراری شورای امنیت در مورد این موضوع در آینده نزدیک نمی‌بیند.

وی اظهار داشت: بررسی اوضاع پیرامون ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه‌های اخیر نشان داده است که شورای امنیت نمی‌تواند تصمیم متعادلی اتخاذ کند که انتقال مناقشه به یک کانال سیاسی و دیپلماتیک را تسهیل کند.

دیپلمات روس افزود: متاسفانه، برخی از اعضای آن آماده حمایت از هرگونه درخواست ضد ایرانی هستند و علاقه‌ای به درخواست‌های صلح و مذاکره ندارند.

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