قیمت نفت بار دیگر روند صعودی به خود گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قیمت نفت در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد افزایش اختلالات عرضه پس از اعلام نیروهای آمریکایی مبنی بر آغاز حملات هوایی به اهداف نظامی ایران برای یازدهمین شب متوالی، افزایش یافت.

تا ساعت ۰۹:۳۵ به وقت مسکو، قرارداد آتی سپتامبر برای نفت خام آمریکا، وست تگزاس اینترمدیت، با قیمت ۸۵.۲۴ دلار در هر بشکه معامله شد که ۱.۰۷ درصد نسبت به قیمت پایانی قبلی افزایش یافته است.

در همین حال، معاملات آتی نفت خام برنت برای همان ماه با قیمت ۹۲.۱۹ دلار در هر بشکه معامله شد که ۱.۳۰ درصد نسبت به قیمت تسویه قبلی افزایش یافته است.

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