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۱۱ کشته و زخمی در حملات پهپادی اوکراین به کراسنودار

۱۱ کشته و زخمی در حملات پهپادی اوکراین به کراسنودار
کد خبر : 1816831
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در حمله پهپادی گسترده اوکراین به منطقه کراسنودار روسیه، ۱ نفر کشته و ۱۰ نفر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، ونیامین کوندراتیف، فرماندار کراسنودار، اعلام کرد که در پی حمله پهپادی گسترده  اوکراین به این منطقه در جنوب روسیه، یک نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

وی در پلتفرم مکس نوشت: منطقه کراسنودار دیشب مورد حمله گسترده قرار گرفت. متاسفانه، این حمله یک کشته و ۱۰ زخمی بر جای گذاشت.

کوندراتیف توضیح داد که فرود قطعات پهپاد  در محوطه یک سایت صنعتی در آرماویر منجر به کشته شدن یک کارمند شد.

همچنین حمله به یک انبار در کراسنودار، ۱۰ زخمی بر جای گذاشت.

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