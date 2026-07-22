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گوترش به سوریه سفر می‌کند

گوترش به سوریه سفر می‌کند
کد خبر : 1816804
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‌دبیر کل این سازمان ملل، اواخر هفته جاری و به دعوت دولت سوریه به این کشور سفر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «آنتونیو گوترش»، دبیر کل این سازمان ملل، اواخر هفته جاری و به دعوت دولت سوریه به این کشور سفر خواهد کرد.

سخنگوی سازمان ملل متحد گفت: «این سفر فرصتی را برای دبیر کل فراهم می‌کند تا هم امیدها و هم چالش‌های روند گذار سیاسی و بازسازی سوریه را از نزدیک مشاهده کند و همچنین آثار سال‌ها درگیری مداوم را ببیند.»

وی افزود که گوترش در دمشق با «احمد الشرع» ملقب به «ابومحمد الجولانی» رئیس موقت سوریه، «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های دولتی دیدار خواهد کرد.

 

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