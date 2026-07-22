به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که شب گذشته دو کشتی مرتبط با اوکراین را هدف قرار داده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که تاسیسات تخلیه و ذخیره تدارکات نظامی، محموله و سوخت و همچنین بنادری در منطقه اودسا و شهر اودسا در دریای سیاه را منهدم کرده است.

بر اساس گزارش، این حملات همچنین مرکز لجستیک نوا پشتا در اودسا که برای ذخیره محموله‌های نظامی استفاده می‌شود و یک سامانه موشکی ساحلی نپتون در منطقه کووالیوکا در ساحل اودسا را ​​هدف قرار داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: نیروهای روسیه در پاسخ به حملات تروریستی رژیم کی‌یف به زیرساخت‌های غیرنظامی و نفتی در روسیه، به حملات هوایی و دریایی دقیق علیه زیرساخت‌های نظامی، لجستیک، زنجیره‌های تامین سلاح و انرژی، صنایع نظامی و هر چیزی که در خدمت نیروهای کی‌یف است، ادامه می‌دهند.

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