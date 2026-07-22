خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع روسیه:

حملات به بنادر، کشتی‌ها و خطوط تدارکاتی کی‌یف ادامه دارد

حملات به بنادر، کشتی‌ها و خطوط تدارکاتی کی‌یف ادامه دارد
کد خبر : 1816802
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که به حملات خود علیه بنادر و کشتی‌های اوکراینی ادامه خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که شب گذشته دو کشتی مرتبط با اوکراین را هدف قرار داده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که تاسیسات تخلیه و ذخیره تدارکات نظامی، محموله و سوخت و همچنین بنادری در منطقه اودسا و شهر اودسا در دریای سیاه را منهدم کرده است.

بر اساس گزارش، این حملات همچنین مرکز لجستیک نوا پشتا در اودسا که برای ذخیره محموله‌های نظامی استفاده می‌شود و یک سامانه موشکی ساحلی نپتون در منطقه کووالیوکا در ساحل اودسا را ​​هدف قرار داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: نیروهای روسیه در پاسخ به حملات تروریستی رژیم کی‌یف به زیرساخت‌های غیرنظامی و نفتی در روسیه، به حملات هوایی و دریایی دقیق علیه زیرساخت‌های نظامی، لجستیک، زنجیره‌های تامین سلاح و انرژی، صنایع نظامی و هر چیزی که در خدمت نیروهای کی‌یف است، ادامه می‌دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل