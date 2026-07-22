ژوئن ۲۰۲۷؛ تاریخ پیشنهادی شروع محاکمه ‌مادورو در ایالات متحده به اتهام قاچاق مواد مخدر

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌«نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور برکنار شده ونزوئلا و دادستان‌های وزارت دادگستری ایالات متحده روز سه‌شنبه پیشنهاد دادند که تاریخ شروع محاکمه جنایی مادورو در ایالات متحده به اتهام قاچاق مواد مخدر، ژوئن ۲۰۲۷ باشد.

این پیشنهاد مشترک در پرونده‌ای پیش از جلسه رسیدگی به پرونده مادورو که قرار است روز چهارشنبه ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا (۱۶:۰۰ به وقت گرینویچ) در دادگاه فدرال منهتن برگزار شود، ارائه شد.

این پرونده، طرح اولیه‌ای از مراحل بعدی احتمالی در یکی از برجسته‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های جنایی در تاریخ اخیر ایالات متحده را ارائه می‌دهد.

‌قاضی منطقه‌ای ایالات متحده که بر این پرونده نظارت دارد، در نهایت باید برنامه زمانی را تعیین کند. طرفین در پرونده اعلام کردند که ممکن است خواستار تغییراتی در برنامه زمانی شوند.

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