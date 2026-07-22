به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، در کانال تلگرام خود اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان زلزله‌های ویرانگر در این کشور به ۵ هزار و ۳۴۶ نفر رسیده است.

طبق گزارش روزانه دولت که توسط رودریگز منتشر شده است، ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر زخمی شدند و در مجموع ۱۹۰ ساختمان به طور کامل تخریب شده و ۸۵۶ ساختمان خسارت قابل توجهی دیده‌اند

بر اساس گزارش، در جریان عملیات جستجو و نجات، ۶ هزار و ۴۶۲ نفر نجات یافته و ۳۹ هزار و ۵۶۷ نفر در مراکز درمانی تحت درمان قرار گرفته‌اند.

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