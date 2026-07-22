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آمار کشته‌شدگان زلزله‌ ونزوئلا به ۵ هزار و ۳۴۶ نفر رسید

آمار کشته‌شدگان زلزله‌ ونزوئلا به ۵ هزار و ۳۴۶ نفر رسید
کد خبر : 1816786
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آمار کشته‌شدگان زلزله‌های ونزوئلا به ۵ هزار و ۳۴۶ نفر رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی  ونزوئلا، در کانال تلگرام خود اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان زلزله‌های ویرانگر در این کشور به ۵ هزار و ۳۴۶ نفر رسیده است.

طبق گزارش روزانه دولت که توسط رودریگز منتشر شده است، ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر زخمی شدند و در مجموع ۱۹۰ ساختمان به طور کامل تخریب شده و ۸۵۶ ساختمان خسارت قابل توجهی دیده‌اند

بر اساس گزارش، در جریان عملیات جستجو و نجات، ۶ هزار و ۴۶۲ نفر نجات یافته و ۳۹ هزار و ۵۶۷ نفر در مراکز درمانی تحت درمان قرار گرفته‌اند.

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