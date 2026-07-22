سنتکام از پایان یازدهمین موج حملات به ایران خبر داد؛ بمباران مراکز نظامی و لجستیکی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، بامداد امروز- چهارشنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای این کشور یازدهمین دور از حملات خود علیه اهداف نظامی ایران را به پایان رسانده‌اند.

سنتکام مدعی شد در این عملیات، مراکز نظامی و لجستیکی، آشیانه‌های هواپیما، تأسیسات نگهداری پهپاد و دیگر زیرساخت‌های نظامی ایران هدف قرار گرفته است.

به ادعای سنتکام، هدف از این حملات، کاهش توان ایران برای تهدید امنیت کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین مدعی شد ایران طی سه ماه گذشته بیش از ۳۰ کشتی تجاری را در این آبراه هدف قرار داده و امنیت یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت دریایی جهان را به خطر انداخته است.

سنتکام در ادامه ادعا کرد تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است و نیروهای آمریکایی از ابتدای ماه مه تاکنون عبور نزدیک به ۹۰۰ کشتی تجاری و انتقال حدود ۴۵۰ میلیون بشکه نفت خام از این مسیر را تسهیل کرده‌اند.

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