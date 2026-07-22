به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد به دولت خود دستور داده است مقدمات ازسرگیری پروازهای مستقیم شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی به لبنان را فراهم کند.

ترامپ این تصمیم را پس از دیدار با ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در کاخ سفید اعلام کرد و گفت همه شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی مجاز خواهند بود پروازهای مستقیم به مقصد لبنان برقرار کنند.

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