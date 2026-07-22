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ترامپ پس از دیدار با عون: پروازهای مستقیم آمریکا به لبنان از سر گرفته می‌شود

ترامپ پس از دیدار با عون: پروازهای مستقیم آمریکا به لبنان از سر گرفته می‌شود
کد خبر : 1816759
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رئیس‌جمهور آمریکا پس از دیدار با همتای لبنانی خود در کاخ سفید از صدور دستور برای فراهم شدن امکان برقراری پروازهای مستقیم شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی به لبنان خبر داد؛ اقدامی که می‌تواند نشانه‌ای از گسترش همکاری‌های دو کشور باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد به دولت خود دستور داده است مقدمات ازسرگیری پروازهای مستقیم شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی به لبنان را فراهم کند.

ترامپ این تصمیم را پس از دیدار با ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در کاخ سفید اعلام کرد و گفت همه شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی مجاز خواهند بود پروازهای مستقیم به مقصد لبنان برقرار کنند.

 

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