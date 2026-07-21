با وجود محاصره آمریکا؛ نیمی از نفتکشهای عبوری در هرمز مرتبط با ایران هستند
یک هفته پس از بازگشت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران، بررسی دادههای دریانوردی نشان میدهد این اقدام تاکنون نتوانسته عبور کشتیهای مرتبط با ایران از تنگه هرمز را متوقف کند؛ بهطوری که حدود نیمی از شناورهای عبوری همچنان به بنادر یا ناوگان دریایی ایران ارتباط داشتهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک هفته پس از آغاز دوباره محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر و کشتیهای ایرانی، دادههای کشتیرانی نشان میدهد این اقدام هنوز به هدف اصلی واشنگتن، یعنی محدود کردن تردد دریایی ایران در تنگه هرمز، دست نیافته است.
بررسی دادههای دریایی نشان میدهد از زمان اجرای این تصمیم، ۴۴ شناور از تنگه هرمز عبور کردهاند که ۱۹ فروند از آنها بهطور مستقیم با ایران مرتبط بودهاند؛ اعم از کشتیهایی که با پرچم ایران تردد کرده یا مبدأ و مقصد آنها بنادر ایرانی بوده است.
در بخش نفتکشها نیز از مجموع ۱۳ نفتکش عبوری، ۶ فروند به ایران ارتباط داشتهاند؛ آماری که نشان میدهد تقریبا نیمی از حملونقل نفت در این بازه زمانی همچنان با وجود محاصره آمریکا به ایران وابسته بوده است.
این روند تنها به روزهای اخیر محدود نبوده است. از زمان بسته شدن تنگه هرمز، دستکم ۷۲ کشتی از این آبراه عبور کردهاند که ۳۶ فروند آنها با ایران ارتباط داشتهاند؛ موضوعی که نشان میدهد بخش قابل توجهی از تردد دریایی، برخلاف محدودیتهای اعلامشده از سوی واشنگتن، ادامه یافته است.
در مقابل، تشدید تنشها بر بازار انرژی نیز تأثیر گذاشته است. بهای نفت برنت پس از اعلام محاصره دریایی جهش قابل توجهی را تجربه کرد و از مرز ۱۰۲ دلار در هر بشکه گذشت؛ اتفاقی که نگرانیها درباره امنیت انرژی و تجارت جهانی را افزایش داده است.
در همین حال، گزارشهای دریانوردی حاکی از آن است که از شامگاه دوشنبه تا ظهر سهشنبه هیچ شناوری از تنگه هرمز عبور نکرده است؛ همزمان با آنکه ایران از هدف قرار دادن دو نفتکش به دلیل آنچه «عدم تمکین» به مقررات اعلامشده عنوان کرد، خبر داد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که آمریکا همچنان به حملات خود علیه ایران ادامه میدهد و همزمان، هشدارهای امنیتی درباره کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش یافته است.