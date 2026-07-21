پس از حملات ایران به پایگاههای آمریکا؛ پنتاگون آرایش لجستیکی خود را تقویت کرد
دادههای رهگیری پروازها نشان میدهد ارتش آمریکا همزمان با تداوم حملات ایران به پایگاههای مورد استفاده نیروهای آمریکایی در منطقه، طی چهار روز گذشته دهها پرواز ترابری و سوخترسان به خاورمیانه انجام داده است؛ تحرکاتی که از تقویت پل هوایی و افزایش پشتیبانی لجستیکی واشنگتن در بحبوحه تنشها حکایت دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، همزمان با ادامه حملات ایران به پایگاههای مورد استفاده نیروهای آمریکایی در منطقه، دادههای پروازی از افزایش چشمگیر تحرکات هوایی ارتش آمریکا به سمت خاورمیانه خبر میدهد.
بررسی دادههای سامانه رهگیری پرواز «فلایترادار» نشان میدهد نیروی هوایی آمریکا از ۱۸ تا ۲۱ ژوئیه دستکم ۳۶ مأموریت هوایی شامل ۲۹ پرواز ترابری نظامی و ۷ پرواز سوخترسان را به مقصد پایگاههای خود در خاورمیانه انجام داده است.
بر اساس این دادهها، ۳۲ پرواز مستقیما راهی پایگاهها و فرودگاههای نظامی در منطقه شدهاند و چهار فروند هواپیمای سوخترسان نیز وارد پایگاه «سیگونلا» در جزیره سیسیل ایتالیا شدهاند؛ پایگاهی که یکی از مراکز مهم پشتیبانی عملیات نظامی آمریکا در مدیترانه به شمار میرود.
بخش عمده این مأموریتها با هواپیماهای ترابری سنگین «سی-۱۷ گلوبمستر» و «سی-۵ سوپر گلکسی» انجام شده و هواپیماهای سوخترسان «کیسی-۱۳۵» نیز وظیفه پشتیبانی از جنگندهها و دیگر هواگردهای آمریکایی را بر عهده داشتهاند.
آلمان همچنان مهمترین مبدأ انتقال نیرو و تجهیزات آمریکا به منطقه بوده و پس از آن آمریکا، انگلیس و یونان در رتبههای بعدی قرار دارند.
اگرچه دادههای رهگیری، نوع محموله یا شمار نیروهای منتقلشده را مشخص نمیکند، اما حجم بالای پروازها از شکلگیری یک پل هوایی فعال برای انتقال تجهیزات، نیرو و پشتیبانی لجستیکی به خاورمیانه حکایت دارد؛ آن هم در شرایطی که پایگاههای مورد استفاده ارتش آمریکا طی روزهای اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتهاند.
در همین راستا، چند فروند هواپیمای ترابری آمریکایی طی سه روز متوالی بارها میان پایگاههای اروپایی و خاورمیانه در رفتوآمد بودهاند؛ موضوعی که نشاندهنده تداوم انتقال تجهیزات و نیرو به منطقه است.
این تحرکات پس از حمله ایران به پایگاه «موفق السلطی» در اردن شدت گرفت؛ حملهای که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد در جریان آن دو نظامی آمریکایی کشته شدند.
در تحول دیگری، چهار فروند هواپیمای سوخترسان «کیسی-۱۳۵» نیز از آمریکا به پایگاه سیگونلا در ایتالیا منتقل شدند. نکته قابل توجه آنکه این هواپیماها برخلاف مسیرهای معمول، از مسیر جنوبی اقیانوس اطلس، تنگه جبلالطارق و سواحل شمال آفریقا راهی مدیترانه شدند؛ تغییری که از نگاه ناظران میتواند با ملاحظات عملیاتی و امنیتی مرتبط باشد.
همچنین سوابق پروازی نشان میدهد دستکم دو فروند از این هواپیماهای سوخترسان طی هفتههای گذشته چندین بار میان آمریکا و فرودگاه بنگوریون در سرزمینهای اشغالی رفتوآمد داشتهاند.
این تحرکات در حالی ادامه دارد که همزمان تصاویر ماهوارهای نیز از افزایش دوباره حضور هواپیماهای نظامی آمریکا در فرودگاه بنگوریون پس از یک دوره کاهش خبر میدهند؛ موضوعی که در کنار افزایش پروازهای ترابری و سوخترسان، از تقویت آرایش لجستیکی و عملیاتی آمریکا در منطقه همزمان با ادامه درگیریها با ایران حکایت دارد.