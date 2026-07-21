تهدید تازه پنتاگون علیه ایران؛ پاسخ «۱۰ برابری» به هر حمله در هرمز

به گزارش ایلنا، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در جریان دیدار دونالد ترامپ با ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در کاخ سفید، بار دیگر ایران را به اقدام نظامی تهدید کرد.

هگست مدعی شد واشنگتن همه فرصت‌های لازم را برای مذاکره و اثبات «مسئولیت‌پذیری» ایران در قبال امنیت تنگه هرمز در اختیار تهران قرار داده است، اما اکنون ایران باید نشان دهد آماده برخوردی «عاقلانه» با موضوع امنیت کشتیرانی در این آبراه راهبردی است.

وی با هشدار نسبت به هرگونه اقدام علیه کشتی‌های تجاری، گفت اگر ایران به هدف قرار دادن خطوط کشتیرانی ادامه دهد، آمریکا با قدرت وارد عمل خواهد شد.

وزیر جنگ آمریکا با اشاره به موضع پیشین دونالد ترامپ، مدعی شد: «اگر آنها کشتی‌های تجاری را هدف قرار دهند، ما با ۱۰ برابر قدرت به آنها ضربه خواهیم زد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بر سر امنیت تنگه هرمز و عبور کشتی‌های تجاری همچنان ادامه دارد.