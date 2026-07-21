ترامپ از حمله قریبالوقوع به «کوه کلنگ» ایران خبر داد
رئیسجمهور آمریکا با تکرار ادعاهای خود علیه برنامه هستهای ایران، مدعی شد واشنگتن ممکن است بهزودی تأسیسات هستهای «کوهکلنگ» را هدف حمله قرار دهد و اجازه نخواهد داد تهران هیچ سایت هستهای جدیدی را احیا کند.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در دیدار با ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در کاخ سفید بار دیگر ایران را به اقدام نظامی تهدید کرد و مدعی شد واشنگتن ممکن است بهزودی تأسیسات هستهای «کوهکلنگ» را هدف حمله قرار دهد.
ترامپ ادعا کرد هر مرکز هستهای که ایران درصدد راهاندازی یا احیای آن باشد، بار دیگر هدف حمله قرار خواهد گرفت و آمریکا اجازه نخواهد داد تهران فعالیتهای هستهای خود را از سر بگیرد.
وی همچنین با تکرار ادعاهای همیشگی خود درباره برنامه هستهای ایران، گفت جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و مدعی شد آمریکا توانمندیهای ایران را بهطور قابلتوجهی تضعیف کرده است.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه ادعا کرد خسارتهای واردشده به ایران به حدی بوده که این کشور برای بازسازی زیرساختهای خود به ۲۰ تا ۲۵ سال زمان نیاز خواهد داشت.
ترامپ همچنین مدعی شد گفتوگوهای غیرعلنی میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و ایران خواهان پایان دادن به تنشهاست. او افزود هرگونه توافق احتمالی آینده بهگونهای خواهد بود که به گفته وی، مانع از دستیابی ایران به سلاح هستهای شود و تهران برای سالها امکان تولید آن را نداشته باشد.