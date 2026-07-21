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طرح جنجالی اسرائیل برای نابودی تونل‌های حزب‌الله؛ انفجاری با پیامدهای لرزه‌ای

طرح جنجالی اسرائیل برای نابودی تونل‌های حزب‌الله؛ انفجاری با پیامدهای لرزه‌ای
کد خبر : 1816669
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گزارش‌ها از سرزمین‌های اشغالی حاکی است که ارتش اسرائیل برای انهدام یکی از مهم‌ترین شبکه‌های تونلی حزب‌الله آماده می‌شود؛ عملیاتی که به دلیل احتمال ایجاد زمین‌لرزه، هنوز در انتظار تصمیم نهایی مقامات سیاسی است.

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «معاریو» گزارش داد ارتش اسرائیل در انتظار چراغ سبز مقامات سیاسی برای انفجار شبکه‌ای از تونل‌های حزب‌الله در زیر «قلعه شقیف» در جنوب لبنان است.

بر اساس این گزارش، فرماندهان ارتش معتقدند شدت انفجارها می‌تواند لرزه‌ای بین ۳.۴ تا ۳.۷ ریشتر ایجاد کند؛ موضوعی که باعث شده تصمیم‌گیری نهایی به سطح سیاسی واگذار شود.

رسانه‌های عبری همچنین مدعی‌اند حدود ۴۰ نیروی حزب‌الله در شبکه‌ای از تونل‌های گسترده در ارتفاعات علی‌الطاهر محاصره شده‌اند و نیروهای اسرائیلی با مسدود کردن تمامی ورودی‌ها و خروجی‌ها، راه هرگونه خروج را بسته‌اند.

به ادعای منابع اسرائیلی، ذخایر غذا و تجهیزات نیروهای محاصره‌شده رو به پایان است و ارتش همزمان خود را برای هرگونه تلاش احتمالی جهت شکستن محاصره یا حمله به مواضع اسرائیلی آماده کرده است.

تل‌آویو ارتفاعات علی‌الطاهر را یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین مناطق عملیاتی در جنوب لبنان می‌داند و مدعی است حزب‌الله در این منطقه یک مجتمع زیرزمینی وسیع شامل تونل‌ها، اتاق‌های فرماندهی، انبارهای تسلیحاتی و سکوهای پرتاب موشک ایجاد کرده که بیش از یک کیلومتر امتداد دارد.

به نوشته معاریو، اگرچه ارتش اسرائیل تاکنون چندین بار این مجموعه را هدف حملات هوایی قرار داده، اما استحکام و عمق سازه‌های زیرزمینی مانع از نابودی کامل آن شده است. به همین دلیل، نیروهای زمینی اکنون به جای ادامه بمباران، راهبرد محاصره کامل و احتمال انفجار گسترده این شبکه تونلی را دنبال می‌کنند.

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