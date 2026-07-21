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سازمان ملل خبر داد:

کاهش تعداد افراد گرسنه در جهان

کاهش تعداد افراد گرسنه در جهان
کد خبر : 1816627
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سازمان ملل اعلام کرد از کاهش افراد گرسنه در سرتاسر جهان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، طبق آخرین گزارش سازمان ملل متحد در مورد وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان، تخمین زده می‌شود که ۶۴۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ با گرسنگی مواجه بوده‌اند که ۱۴ میلیون نفر کمتر از سال ۲۰۲۴ و ۴۳ میلیون نفر کمتر از سال ۲۰۲۲ است.

با این حال، صدها میلیون نفر همچنان با کمبود حاد غذا ناشی از درگیری، شوک‌های اقتصادی و تغییرات شدید آب و هوایی مواجه هستند.

طبق این گزارش که امروز -سه‌شنبه- منتشر شد، تخمین زده می‌شود که ۷.۸ درصد از جمعیت جهان در سال ۲۰۲۵ گرسنگی را تجربه کرده‌اند که نسبت به ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

کاهشی که نشان دهنده سومین سال متوالی بهبود وضعیت گرسنگی پس از افزایش گرسنگی در طول همه‌گیری کووید-۱۹ را نشان می‌دهد.

با این حال کماکان سطح گرسنگی بالاتر از سال ۲۰۱۹ و پیش  از شروع همه‌گیری کرونا است.

 

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