کاهش تعداد افراد گرسنه در جهان

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، طبق آخرین گزارش سازمان ملل متحد در مورد وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان، تخمین زده می‌شود که ۶۴۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ با گرسنگی مواجه بوده‌اند که ۱۴ میلیون نفر کمتر از سال ۲۰۲۴ و ۴۳ میلیون نفر کمتر از سال ۲۰۲۲ است.

با این حال، صدها میلیون نفر همچنان با کمبود حاد غذا ناشی از درگیری، شوک‌های اقتصادی و تغییرات شدید آب و هوایی مواجه هستند.

طبق این گزارش که امروز -سه‌شنبه- منتشر شد، تخمین زده می‌شود که ۷.۸ درصد از جمعیت جهان در سال ۲۰۲۵ گرسنگی را تجربه کرده‌اند که نسبت به ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

کاهشی که نشان دهنده سومین سال متوالی بهبود وضعیت گرسنگی پس از افزایش گرسنگی در طول همه‌گیری کووید-۱۹ را نشان می‌دهد.

با این حال کماکان سطح گرسنگی بالاتر از سال ۲۰۱۹ و پیش از شروع همه‌گیری کرونا است.

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