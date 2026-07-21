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رهبر برکنار شده اپوزیسیون ترکیه حزب جدید تشکیل می‌دهد

رهبر برکنار شده اپوزیسیون ترکیه حزب جدید تشکیل می‌دهد
کد خبر : 1816620
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رهبر برکنار شده حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه گفت که در حال تشکیل حزب جدید است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، اوزگور اوزل، رهبر برکنار شده اپوزیسیون ترکیه، امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که رسما از این حزب استعفا می‌دهد و حزب جدیدی تشکیل خواهد داد.

در ماه مه، دادگاهی در ترکیه، کنگره ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق را که در آن اوزل به عنوان رئیس انتخاب شده بود، به دلیل تخلفات، در بحبوحه سرکوب بی‌سابقه مخالفان رجب طیب اردوغان،  رئیس جمهور، ترکیه باطل اعلام کرد.

در این کنگره، کمال قلیچدار اوغلو، رهبر سابق حزب که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ از اردوغان شکست خورده بود، به عنوان رئیس حزب ابقا شد.

 

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