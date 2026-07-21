اعتراض مسکو به مولداوی پس از آزار کارمندان دیپلماتیک روسیه در این کشور
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که اعتراض قوی خود را به سفیر مولداوی در مسکو در مورد آزار و اذیت اعضای مأموریت دیپلماتیک روسیه در کیشیناو ابراز کرده است.
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که اعتراض قوی خود را به سفیر مولداوی در روسیه در مورد آزار و اذیت اعضای مأموریت دیپلماتیک روسیه در کیشیناو ابراز کرده است.
وزارت امور خارجه روسیه در مورد حوادث مربوط به کارکنان و خودروهای سفارت در مولداوی اظهار داشت: «ما حق خود را برای اتخاذ اقدامهای تلافیجویانه مشابه محفوظ میداریم.»
این بیانیه افزود که به سفیر مولداوی اطلاع داده شد که استفاده از زور توسط پلیس کشورش علیه کارکنان سفارت روسیه، نقض آشکار کنوانسیون وین محسوب میشود.