کنترل شهرک ولوخوفسکویه را به دست گرفتیم

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -سه شنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل شهرک ولوخوفسکویه در منطقه خارکف اوکراین را به دست گرفتند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که نیروهای روس در شبانه روز گذشته، ۱۱ بمب هدایت‌شونده، هفت موشک دوربرد فلامینگو و ۶۵۵ پهپاد اوکراینی را منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از حمله پهپادی به تجهیزات ایستگاه کمپرسور سومسکا خبر داد و آن را یک قطب کلیدی در سیستم حمل و نقل گاز اوکراین دانست.

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