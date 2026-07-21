خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع روسیه:

کنترل شهرک ولوخوفسکویه را به دست گرفتیم

کنترل شهرک ولوخوفسکویه را به دست گرفتیم
کد خبر : 1816582
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه از پیشروی نیروهای مسلح این کشور در اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -سه شنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل شهرک ولوخوفسکویه در منطقه خارکف اوکراین را به دست گرفتند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که نیروهای روس در شبانه روز گذشته، ۱۱ بمب هدایت‌شونده، هفت موشک دوربرد فلامینگو و ۶۵۵ پهپاد اوکراینی را منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از حمله پهپادی به تجهیزات ایستگاه کمپرسور سومسکا خبر داد و   آن را یک قطب کلیدی در سیستم حمل و نقل گاز اوکراین دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل