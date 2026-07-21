خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکسیوس گزارش داد:

پاکسازی زیرساخت‌های حزب الله، شرط خروج اشغالگران از لبنان

پاکسازی زیرساخت‌های حزب الله، شرط خروج اشغالگران از لبنان
کد خبر : 1816574
لینک کوتاه کپی شد.

مقامات صهیونیست اعلام کردند که مرحله دوم خروج از مناطقی اشغالی لبنان پس از تایید پاکسازی مناطق آزمایشی توسط ارتش لبنان آغاز خواهد شد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از اکسیوس، یک مقام آمریکایی گفت که ارتش لبنان مسئول مناطقی که ارتش اشغالگر اسرائیل از آن‌ها خارج‌ می‌شود خواهد بود.

این مقام مدعی شد: ارتش لبنان مسئولیت پاکسازی مناطق از سلاح‌ها و زیرساخت‌های حزب الله را بر عهده خواهد داشت تا حزب‌الله نتواند از آنها برای فعالیت نظامی استفاده کند.

مقامات صهیونیست نیز در این باره گفتند که ایالات متحده هنوز در حال مذاکره با اسرائیل و لبنان است تا مشخص شود چه کسی تایید کند که ارتش لبنان مناطق را پاکسازی کرده است.

مقامات صهیونیست افزودند که مرحله بعدی عقب نشینی ارتش اشغالگر پس از تایید پاکسازی انجام می‌شود.

خروج ارتش رژیم صهونیستی از مناطق آزمایشی صبح امروز به وقت محلی آغاز شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل