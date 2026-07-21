به‌ گزارش ایلنا به نقل از اکسیوس، یک مقام آمریکایی گفت که ارتش لبنان مسئول مناطقی که ارتش اشغالگر اسرائیل از آن‌ها خارج‌ می‌شود خواهد بود.

این مقام مدعی شد: ارتش لبنان مسئولیت پاکسازی مناطق از سلاح‌ها و زیرساخت‌های حزب الله را بر عهده خواهد داشت تا حزب‌الله نتواند از آنها برای فعالیت نظامی استفاده کند.

مقامات صهیونیست نیز در این باره گفتند که ایالات متحده هنوز در حال مذاکره با اسرائیل و لبنان است تا مشخص شود چه کسی تایید کند که ارتش لبنان مناطق را پاکسازی کرده است.

مقامات صهیونیست افزودند که مرحله بعدی عقب نشینی ارتش اشغالگر پس از تایید پاکسازی انجام می‌شود.

خروج ارتش رژیم صهونیستی از مناطق آزمایشی صبح امروز به وقت محلی آغاز شد.

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